Ginnastica:accordo Regione Emilia Romagna-Fgi su eventi sportivi

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - La Federazione Ginnastica d'Italia e la Regione Emilia-Romagna hanno siglato una convenzione per la promozione e la valorizzazione dello sport e degli eventi sportivi come strumenti attivi di crescita sociale e di sviluppo economico sul territorio. L'accordo è stato presentato dal presidente della Regione Stefano Bonaccini e dal numero uno della FGI Gherardo Tecchi, che hanno illustrato i dettagli della partnership destinata a proseguire fino al 2024. A rappresentare il mondo della ginnastica, tanti atleti nati in Emilia-Romagna o tesserati per le società e associazioni dilettantistiche della regione. Le due Farfalle della Squadra Nazionale di Ritmica, bronzo ai Giochi Olimpici di Tokyo, gli avieri dell'Aeronautica Militare Alessia Maurelli e Martina Santandrea, che hanno iniziato la loro carriera a Ferrara; la modenese agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato Elisa Iorio, terza al Mondiale di Stoccarda 2019 con la Nazionale di Artistica femminile. Tra gli eventi dell'accordo, ci sono il Campionato di Serie C di Ginnastica Artistica Femminile, che si è svolto a Rimini a metà febbraio, la Ginnastica in Festa nelle edizioni estive e invernali, il Campionato Europeo di Trampolino Elastico dello scorso giugno alla Fiera di Rimini, l'evento promozionale al Teatro Valli di Reggio Emilia in programma il prossimo 26 ottobre e il Campionato di squadra Allievi di Artistica maschile a Modena: "Siamo molto orgogliosi di quest'accordo, con cui stanziamo risorse a sostegno della ginnastica e per lo svolgimento di eventi, nazionali e internazionali, in Emilia-Romagna - ha sottolineato Bonaccini - Stiamo investendo molto sullo sport, seguendo la vocazione del nostro territorio, a partire dalla dotazione impiantistica. Negli ultimi anni, abbiamo investito circa 50 milioni di euro per finanziare 200 impianti sportivi in 200 comuni. Non solo: puntare sullo sport per noi vuol dire contribuire alla qualità della vita delle persone, alla loro salute, e allo sviluppo della socialità". "Siamo la Federazione più antica ma anche la più giovane - ha aggiunto il presidente della Fgi Tecchi - Abbiamo incrementato l'attività delle società e abbiamo avuto molti giovani che si sono avvicinati al nostro mondo". (ANSA).