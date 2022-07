Sport e Salute accordo con ITA Airways. Cozzoli "gran giorno"

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - "L'accordo tra Sport e Salute e ITA Airways dà un concreto sostegno alle società sportive dilettantistiche e agli enti di promozione sportiva, per organizzare le loro trasferte. Quel 20 cento di sconto sui voli conta tanto sul bilancio di una società sportiva dilettantistica. Oggi chiudiamo il cerchio della mobilità sportiva". Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute, ha espresso soddisfazione alla presentazione della convenzione tra la compagnia aerea ITA Airways e Sport e Salute a sostegno dello sport e del territorio, dedicata a tutti coloro che praticano attività sportiva. L'amministratore delegato e direttore generale di ITA Airways, Fabio Lazzerini, aggiunge: "Per noi Sport e Salute è una porta che apre a un mondo di 9 milioni di iscritti a società sportive. Vogliamo essere anche noi vicini alle comunità". Tra le tante promozioni previste dall'accordo, per tutte le federazioni, organismi sportivi, Asd e Ssd, compresi i rispettivi tesserati (atleti, tecnici e dirigenti) è previsto uno sconto del 20% sui biglietti individuali in classe economica per le destinazioni nazionali ed internazionali del network, e del 10%, in classe economica, per i viaggi intercontinentali. "C'è unione di spirito e di valori - continua Lazzerini - l'azzurro che vedete dappertutto è il blu Savoia delle nostre nazionali. Nello sport, bisogna amare la competizione e voler vincere rispettando l'avversario, come facciamo noi nel nostro business". (ANSA).