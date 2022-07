PGA Tour: playoff a rischio per dieci volti Superlega

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Dieci tra gli attuali migliori 125 giocatori della FedEx Cup, che hanno scelto la Superlega araba, potrebbero essere esclusi dai playoff del PGA Tour e rendere ancora più aspro lo scontro tra il massimo circuito americano maschile e la LIV Golf. Tra loro ecco Brooks Koepka, Jason Kokrak, Talor Gooch, Abraham Ancer, Charles Howell III, Matt Jones, Carlos Ortiz, Pat Perez, Hudson Swafford e Matthew Wolff.

La loro eventuale esclusione dal FedEx St.Jude Championship (primo evento della post season in programma dall'11 al 14 agosto a Memphis, negli Usa) spalancherebbe le porte ad altri concorrenti. Tra loro potrebbe esserci anche Francesco Molinari (attualmente 142/o nella FedEx Cup) che, questa settimana, non sarà in gara al Rocket Classic ma potrebbe giocare dal 4 al 7 agosto il Wyndham Championship per provare a rientrare tra i migliori 125 che accederanno alla prima gara dei playoffs (alla seconda, il FedEx St. Jude Championship si qualificheranno i migliori 70 e all'ultima, il Tour Championship, i 'best' 30).

