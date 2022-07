Parigi 2024: Macron assicura, niente tassa sui Giochi Olimpici

(ANSA) - PARIGI, 26 LUG - "Non ci sarà una tassa sui Giochi Olimpici": è quanto assicura il presidente francese, Emmanuel Macron, intervistato da L'Equipe a due anni esatti dalll'avvio delle Olimpiadi Paris-2024. Nell'intervista al grande quotidiano sportivo francese, il capo dello Stato annuncia la mobilitazione generale per fare dei Giochi un grande successo e insiste sulle questioni di finanziamento e di sicurezza. Il tema del bilancio delle Olimpiadi parigine, che si terranno dal 26 luglio all'11 agosto 2024, ha suscitato timori in questi ultimi mesi, in particolare, a causa dell'inflazione nata principalmente dal conflitto russo in Ucraina. Su questo punto, Macron dice che che "ci sono soluzioni per rispondervi e che non ci saranno derive rispetto ai costi" previsti. "In questo contesto - prosegue il presidente- ho ribadito un principio semplice: non ci sarà una tassa sui Giochi Olimpici. I Giochi dovranno finanziarie i Giochi". (ANSA).