Henderson regina in Francia, il Major è suo

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Il The Amundi Evian Championship, quarto Major 2022 del golf femminile, va a Brooke Mackenzie Henderson che in Francia ha firmato l'impresa superando in volata e con un birdie all'ultima buca, l'americana Sophia Schubert. Ad Evian-les-Bains, la canadese s'è imposta con uno score di 267 (64 64 68 71, -17) colpi battendo al fotofinish la statunitense, 2/a con 268 (-16).

Sul percorso dell' Evian Resort Golf Club (par 71) la Henderson, 24enne di Smiths Falls (Ontario), ha festeggiato il dodicesimo titolo sul LPGA Tour, il secondo in un evento del Grande Slam. L'exploit le ha permesso di passare dalla quarta alla seconda posizione nella Race to CME Globe (la FedEx Cup al femminile) e d'incassare 1.000.000 di dollari. Unica azzurra in gara, è invece uscita al taglio la giovane amateur Benedetta Moresco, 130/a con 152 (76 76, +10). Mentre in ottava posizione con 271 (-13) si sono classificate, tra le altre, la sudcoreana Jin Young Ko (numero 1 mondiale) e la statunitense Nelly Korda, medaglia d'oro ai Giochi di Tokyo ed ex regina del green in rosa. (ANSA).