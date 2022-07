Pallavolo:Nations League; Italia ko 3-0, in finale va la Francia

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - L'Italvolley si arrende per 3 set a 0 a una Francia straordinaria e domenica (alle 18), contro la Polonia, proverà a chiudere la Nations League con il terzo posto. Nella semifinale giocata a Bologna la squadra di De Giorgi si illude nel primo parziale, perso nel finale 22-25, e incassa definitivamente la superiorità dei francesi nel secondo e terzo parziale (20-25, 15-25).

Super prestazione di Patry (15 punti), Ngapeth e Clevenot (14 a testa). Michieletto (10 punti) unico in doppia cifra tra gli italiani.

La Francia sfiderà gli Stati Uniti in finale. (ANSA).