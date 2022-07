Barcolana54 si presenta alla Germania, gioia e condivisione

(ANSA) - TRIESTE, 23 LUG - "Gioia e condivisione, con l'obiettivo di riportare a Trieste la grande festa della vela e del mare". Sono i due temi che caratterizzeranno la Barcolana54, la regata più grande del mondo che si svolgerà a Trieste il 9 ottobre prossimo, alla prima delle presentazioni estere della competizione, a Monaco di Baviera, all'Armani Caffè.

Alla presentazione ha partecipato il primo velista tedesco della precedente edizione, Oliver Giebler, arrivato 107/o in classifica generale e 15/o di categoria.

Alessio Lilli, general manager del Gruppo TAL, che gestisce l'Oleodotto Transalpino che trasporta energia dal Porto di Trieste alle raffinerie del Centro Europa, partner di Barcolana ha sottolineato che la regata "è un appuntamento velico che nel tempo si è trasformato in un momento di riflessione sui temi che riguardano il mare, e SIOT (Gruppo Tal) vuole essere messaggero dei valori che condivide: energia, amicizia, sviluppo delle relazioni con il territorio, sostenibilità e sicurezza".

Assieme al presenting partner Generali, Italcam, illycaffè, Prosecco DOC e Tosolini, sono stati presentati anche gli eventi collegati a terra e in mare - con particolare attenzione alla nuova regata Barcolana Maxi Trofeo Portopiccolo dedicata agli scafi over 16 metri e in programma dal 4 al 6 ottobre - e il manifesto disegnato da Matteo Thun. (ANSA).