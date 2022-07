Tennis: Binaghi, a Cagliari torneo coi più forti al mondo

(ANSA) - CAGLIARI, 22 LUG - Un torneo internazionale di tennis a Cagliari con alcuni dei giocatori più forti del mondo.

Lo ha annunciato questa mattina il presidente della Federazione italiana tennis Angelo Binaghi durante la presentazione a Cagliari dei campionati italiani di tennis di seconda categoria.

"Stavamo per avere un Atp a Cagliari nei mesi scorsi - ha detto Binaghi - per la rinuncia per lockdown dei tornei cinesi. L'Atp però ci imponeva delle superfici veloci che non erano nella nostra disponibilità. Avremmo potuto modificare gli impianti di Cagliari all'occorrenza ma, anche considerando che la Sardegna ha ospitato Italia-Francia femminile, stiamo impostando un discorso di medio e lungo periodo. Con la revisione del nuovo calendario ci sono delle opportunità per ospitare un torneo di livello equivalente all'Atp 250. Quello che abbiamo ospitato era legato a una licenza di un anno. Ne parleremo con circolo e Regione, ne ho già parlato in Consiglio federale: vogliamo portare a Cagliari il più grande torneo mai visto da queste parti. Con la presenza di alcuni dei più forti giocatori al mondo".

Prospettive anche per un nuovo impianto che potrebbe rilanciare Cagliari in una dimensione Davis: "Nuovo palazzetto dello sport a Cagliari? C'è la spinta anche di altre discipline come il volley e il tennistavolo: stiamo parlando di un impianto che necessita quanto prima di un coinvolgimento attivo della Regione per un intervento consono alla rilevanza anche nazionale.

Vorremmo che fosse un impianto che non nasca già troppo piccolo e che sia coerente con gli obiettivi di crescita del nostro e degli altri sport con il coinvolgimento dei congressi e degli spettacoli. Sono ottimista: si sta lavorando nella giusta direzione", ha concluso Binaghi. (ANSA).