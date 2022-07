Intesa Ics-Fiv per supportare sviluppo sostenibile della vela

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - L'Istituto per il Credito Sportivo e la Federazione italiana vela hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per fornire alla Fiv e ai suoi associati ulteriori opportunità finanziarie e di consulenza, finalizzate a fornire supporto allo sviluppo sostenibile dell'attività velica nella sua dimensione sportiva, dalle discipline olimpiche e paralimpiche a tutta la filiera.

Elementi centrali dell'accordo, siglato dai presidenti dell'Ics e della Fiv, Andrea Abodi e Francesco Ettorre, sono i prodotti 'Top of The Sport', dedicati alle Federazioni sportive nazionali, e 'Mutuo Light 2.0-FSN', per le Associazioni e le Società affiliate. L'importo massimo del finanziamento è di 60.000 euro, con durata da 2 a 7 anni. Al portafoglio delle opportunità l'Istituto ha aggiunto anche l'acquisto di crediti fiscali, il factoring e l'advisory per lo sviluppo di progetti infrastrutturali.

"Il rinnovo del Protocollo con la Federvela - ha dichiarato presidente Abodi - è un altro tassello che arricchisce il mosaico degli accordi con gli organismi sportivi, che sta accompagnando e orientando il percorso di crescita dell'utilità della Banca a supporto del movimento sportivo italiano".

"In un momento economicamente instabile come questo, poter garantire questi servizi finanziari permette di guardare al futuro potendo porre basi solide per progetti sportivi rilevanti" ha commentato il presidente Ettorre. (ANSA).