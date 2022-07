Golf: Delusione azzurri in Inghilterra,Waring resta in testa

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Delusione azzurri al Cazoo Classic.

In Inghilterra, nel torneo del DP World Tour, sono usciti al taglio sia il fiorentino Lorenzo Gagli, 71/o con 145 (+1), che il torinese Edoardo Molinari, 83/o con 146 (+2).

A Southport, sul percorso dell'Hillside Golf Club (par 72), a metà gara in testa alla classifica c'è sempre Paul Waring.

L'inglese, con uno score di 133 (63 70, -11) colpi, precede in graduatoria il francese Julien Guerrier, lo svedese Jens Dantorp e lo scozzese Grant Forrest, tutti 2/i con 135 (-9). Mentre in 5/a posizione con 136 (-8) ecco l'olandese Daan Huizing. (ANSA).