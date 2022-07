Sport: Vezzali, concorre al pil nazionale più di altri settori'

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - "L'indagine dell'Istituto per il credito sportivo sul Pil dello sport offre molteplici spunti di riflessione per la metodologia e le fonti; è un articolato lavoro che amplia il numero di indicatori e rende molto capillare l'analisi dei dati. Soprattutto ci conferma che lo sport system concorre alla formazione del Pil nazionale al pari e più di altri settori economici". E' quando comunicato dalla Sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali, alla presentazione dello studio il 'PIL dello sport. La dimensione economica dello Sport in Italia'.

"Rispetto ad altri Stati Ue, non abbiamo ancora uno Sport Satellite Account (Ssa) sul quale dobbiamo lavorare, prevedendo risorse adeguate a realizzarlo", ha continuato Vezzali, secondo la quale, un'Italia più attiva presuppone "città smart e green, ma soprattutto sport-friendly che includano lo sport come mezzo fondamentale per raggiungere benessere, salute e stili di vita corretti". (ANSA).