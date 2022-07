Governo: Malagò, è complicato da spiegare all'estero'

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - "E' il nostro Paese, la durata media dei governi è rispettata. Ora si va alle elezioni, sono fiducioso come al solito. Una cosa è certa: a livello internazionale, per quanto conoscano bene le abitudini italiche, spiegare tutto questo è complicato, perché ci sono tante cose che il nuovo governo dovrà affrontare con urgenza, e che magari con quello attuale erano in via di definizione". E' quanto detto dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine di un evento al Salone d'onore di Palazzo H.

"Sono ottimista che chi arriverà troverà una soluzione, parlo per il mio settore, ma credo sia un discorso facilmente equiparabile a tutti gli altri - ha proseguito Malagò -. Si chiude una pagina e se ne apre un'altra importante per il nostro Paese".

Riguardo alla possibilità che, a causa della crisi, sorgano problemi per le Olimpiadi di Milano-Cortina, Malagò non appare preoccupato: "I fondi sono stati stanziati, è un discorso che riguarda l'Agenzia. Non penso che questo causerà ritardi nei lavori, però è sempre doveroso interloquire con il Governo".

