Governo; Abodi, Credito sportivo interloquirà come sempre fatto

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - "Come istituto di natura pubblica siamo obbligati a operare con le condizioni date, e a dare un contributo perché tali condizioni migliorino, continuando come abbiamo sempre fatto a interloquire col governo. Ma per fare questo c'è bisogno comunque di armonia, sintonia e rispetto". E' quanto detto dal presidente dell'istituto per il credito sportivo, Andrea Abodi, a margine della presentazione a Roma dello studio 'Il Pil dello sport. La dimensione economica dello sport in Italia'.

"Lo strumento in questione è una cosa che offriamo a tutti - continua Abodi - elaborata in sintonia con autorità di governo, quindi è naturale che chi ci ha stimolato a sviluppare questo mezzo lo utilizzi al meglio per trarre informazioni finalizzate al miglioramento delle politiche dello sport". (ANSA).