Golf: appello Harrington, circuiti trovino accordo con Superlega

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Padraig Harrington, capitano del team Europe alla Ryder Cup dello scorso settembre in Wisconsin (Usa), si aggiunge alla lista di quei giocatori che chiedono al PGA Tour e al DP World Tour di trovare un accordo con la LIV Golf International. Che per l'irlandese "è ormai nel mondo del golf e intende restarci, non andare via. Sono piuttosto impegnati, hanno convinto tanti ottimi giocatori e credo che occorra trovare il modo affinché tutti i grandi circuiti possano coesistere", ha spiegato Harrington. "Non stanno prendendo - ha aggiunto - il controllo del golf e il prossimo anno saranno protagonisti con 14 eventi, senza interferire con i Major".

