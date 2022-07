Sport e salute: evento al Casilino Sky Park per Asd e Ssd Lazio

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Nello scenario del Casilino Sky Park, dove ci si può allenare sul tetto del centro commerciale in uno spazio diventato un vero parco sportivo, sono intervenuti in tanti per celebrare i vincitori dei progetti Sport di tutti "Quartieri" e "Inclusione", che Sport e Salute sta selezionando su tutto il territorio italiano. Questa volta l'incontro è stato con le Associazioni e Società del Lazio, quattro delle quali si sono aggiudicate Quartieri e 17 Inclusione.

All'evento organizzato dall'ASD Metabolica con Sport e Salute Lazio hanno partecipato il presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli, il Delegato allo sport Regione Lazio, Roberto Tavani, l'assessore sport del V Municipio di Roma, Marco Ricci, ed alcuni dei vincitori del bando. Cozzoli ha preso parte alle attività sportive in corso, muovendosi tra le varie discipline insieme ai ragazzi, guidato da Andrea Lo Cicero, Legend di Sport e Salute.

"Voglio ringraziare le asd e le ssd che si sono aggiudicate il bando - ha detto Cozzoli - voi realizzate quello che noi avevamo appunto sognato, insieme ci stiamo riuscendo. Sport e Salute ha un'anima industriale indiscutibile, necessaria e preziosa che si traduce in grandi eventi, ma quello che m'interessa molto è la sua anima sociale, e voi ne siete il motore. Le società sportive di base sono l'ossatura sociale del Paese". Tavani Ricci hanno portato la loro testimonianza sulla necessità di fare rete affinché progetti e situazioni come quella condivisa oggi al quartiere Alessandrino a Roma siano solo l'inizio. Le asd e le ssd intervenute hanno raccontato le loro esperienze: storie di recupero e di riqualificazione, storie di beni sequestrati alla criminalità organizzata e riadattate attraverso l'attività sportiva e socioeducativa, storie di periferia e di centri commerciali trasformati in luoghi di eccellenza come il Casilino Sky Park. (ANSA).