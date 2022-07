Ryder 2023: Stenson, per ora accetto decisione

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - "Dopo molte considerazioni, ho deciso di unirmi a tanti miei colleghi e giocare nella LIV Series a partire dall'evento della prossima settimana negli Usa.

Purtroppo, la mia decisione non mi consente di continuare a svolgere il mio ruolo di capitano del team Europe alla Ryder Cup 2023. Quella della Ryder Cup Europe di sollevarmi dall'incarico è una decisione che non condivido ma che per ora ho deciso di accettare". Queste le dichiarazioni di Henrik Stenson, ormai nuovo acquisto della LIV Golf e sollevato dall'incarico di capitano del team Europe alla Ryder Cup 2023 da parte della Ryder Cup Europe. (ANSA).