Mondiali scherma: terza medaglia Italia, con Marini nel fioretto

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Italia ancora a podio ai Mondiali di scherma del Cairo: nel fioretto maschile, Tommaso Marini ha raggiunto la semifinale, che vale la terza medaglia sicura per la spedizione azzurra, dove affronterà il campione olimpico di Tokyo, Ka Long Cheung.

Si è classificato quinto Alessio Foconi, sconfitto dall'americano Nick Itkin 15-5 nell'assalto decisivo per le medaglie. Nono posto, così come nell'ultima edizione di Budapest 2019, per il campione europeo Daniele Garozzo. Si è invece interrotto nei 64 il cammino di Giorgio Avola, sconfitto 15-14 all'ultima stoccata dall'argentino Augusto Antonio Servello.

Nella seconda prova di oggi, quella di sciabola femminile, Rossella Gregorio, Martina Criscio ed Eloisa Passaro si sono fermate nel tabellone dei 16. Gregorio ha chiuso nona e non è riuscita ad accedere alla top 8 per una sola stoccata, quella del 15-14 con cui la francese Sarah Noutcha l'ha battuta.

Michela Battiston, invece, ha chiuso i suoi primi Mondiali nel tabellone dei 32. (ANSA).