Edo Molinari e Gagli al Cazoo Classic

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Dopo i tornei organizzati in combinata con il PGA Tour, il DP World Tour fa tappa in Inghilterra per il Cazoo Classic. Dal 21 al 24 luglio a Southport, sul percorso dell'Hillside Golf Club, saranno due gli azzurri in gara: Edoardo Molinari e Lorenzo Gagli. Turno di riposo per gli altri italiani - da Guido Migliozzi a Francesco Molinari, reduce dal 15/o posto al The Open, da Francesco Laporta a Nino Bertasio - ma anche per molti big del massimo circuito continentale. In un evento, che si disputò per la prima volta nel 1988 quando, a imporsi in casa e nell'allora English Open, fu Howard Clark.

Nessun successo italiano nella competizione, tornata protagonista nel 2021 (quando a imporsi fu lo scozzese Calum Hill) dopo 19 anni di stop. Nel 1993, a sfiorare l'impresa fu Costantino Rocca che si classificò secondo dietro solo al gallese Ian Woosnam, campione del The Masters nel 1991.

L'evento mette in palio 1.750.000 euro e precede l'Hero Open (28-31 luglio in Scozia). (ANSA).