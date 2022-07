Coni: Malagò "fuori luogo le dichiarazioni di Nepi sui ristori"

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - "Diego Nepi ha detto che non si capacita di come il Coni proceda contromano riguardo al tema dei ristori dello sport? E' stato sorprendente leggere quelle cose, a livello personale mi è molto dispiaciuto. Le sue dichiarazioni sono state assolutamente fuori luogo, innanzitutto per lui, non gli fanno onore". Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha replicato così a Nepi sul tema dei ristori, a margine di un evento al Salone d'Onore del Comitato olimpico. "Nepi ha qualità importanti se fa il tecnico: lui è direttore generale di una società, esprimere considerazioni di carattere politico-sportivo penso non rientri nel suo ruolo - prosegue Malagò - Pensava che gli 88 milioni ci avrebbero fatto piacere? Il concetto è che non deve essere il direttore generale di una società a esprimere questa opinione, se fosse stata la Vezzali sarebbe andato bene".

