Ticket to ride vince 9/o campionato italiano traina d'altura

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Successo della società Ischiafishing che con il team Ticket to ride ha vinto il 9/o Campionato italiano di traina d'altura per società, indetto dalla Federazione Italiana di pesca sportiva e organizzato dalla ASD Ischiafishing che si è scolto la scorsa settimana al largo dell'isola di Ischia.

Nonostante le pessime condizioni marine, col moto ondoso di oltre 1 metro si sono svolti nella massima sicurezza le due giornate valide, che hanno visto trionfare la società Ischiafishing e il team Ticket to ride del capitano Massimo Bottiglieri, con Tony Panico, reduce dalla vittoria del mondiale di biggame svoltasi a Pesaro ,Gabriele Varrella e lo skipper Giovanni Trombetta. Durante le due giornate di gara sono stati catturati e rilasciati tonni, aguglie imperiali, pesce spada e tonno alalunga.

Il titolo tricolore conquistato dall'asd Ischiafishing va ad aggiungersi agli altri tre titoli italiani assoluti vinti negli anni precedenti.

Ma il team del fisherman americano "Ticket to ride" ha conquistato nelle scorse settimane altri due prestigiosi trofei, come il Big Fish tournament di Ventotene (con in gara oltre 50 equipaggi provenienti da tutta Italia) e il trofeo Ischia big game quest'anno dedicato all'indimenticabile socio della lega navale di Pozzuoli, Gianni Eretta. (ANSA).