Mondiali di scherma: Errigo sul podio nel fioretto donne

Sarà Arianna Errigo a portare la seconda medaglia all'Italia ai Mondiali di scherma. La fiorettista azzurra, nel derby dei quarti di finale, ha battuto 15-3 Francesca Palumbo e in semifinale affronterà la statunitense Lee Kiefer, campionessa olimpica a Tokyo. In caso di sconfitta, Errigo salirebbe comunque sul terzo gradino del podio dopo aver conquistato l'argento ai recenti Europei di Antalya, in Turchia.