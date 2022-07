Scherma: Mondiali; Errigo in finale fioretto donne

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Arianna Errigo salirà in pedana per l'oro nel fioretto individuale femminile ai Mondiali di scherma al Cairo. L'azzurra, che nei quarti aveva vinto il derby con Francesca Palumbo, ha vinto una semifinale al cardiopalma con la campionessa olimpica statunitense Lee Kiefer: in vantaggio 10-3 l'azzurra si è poi fatta riprendere e superare dalla statunitense fino al 13-14, ma non ha mollato ed è riuscita a mettere a segno le due stoccate vincenti per approdare al match in cui si giocherà l'oro contro la francese Ysaora Thibus.

