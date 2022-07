Paralimpici: CIP aumenta premi medagliati Deaflympics

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - La giunta nazionale del Comitato Italiano Paralimpico ha approvato oggi l'aumento dei premi per le medaglie conquistate in occasione delle Deaflympics, le Olimpiadi delle persone sorde. Per l'oro si passa da 12.000 a 50.000 euro, per l'argento da 6.000 a 25.000 euro e per il bronzo da 3.000 a 15.000 euro.

La novità è stata accolta con entusiasmo dal Presidente della Federazione Sport Sordi Italia, Guido Zanecchia, che parla di "un grandissimo riconoscimento". "Questa è la prova di quanto il Cip tenga alla FSSI e soprattutto agli atleti sordi. Ci auguriamo che questa sinergia e l'accoglienza del movimento sportivo dei sordi nella grande famiglia paralimpica siano sempre più sentite".

Il numero uno del CIP Luca Pancalli afferma che con questa delibera "il movimento paralimpico fa un importante passo in avanti, dando il giusto riconoscimento a una realtà sportiva che in questi anni ci ha regalato grandi soddisfazioni e che ha dimostrato di rappresentare un'eccellenza internazionale". Anche se le atlete e gli atleti sordi non prendono parte alle Paralimpiadi, aggiunge Pancalli "in questo modo vogliamo far sentire tutti parte della nostra famiglia sportiva". (ANSA).