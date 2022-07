Mondiali scherma: Fiamingo in semifinale spada, è a medaglia

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Prima medaglia per l'Italia ai Mondiali di scherma in corso al Cairo: Rossella Fiamingo ha raggiunto le semifinale nella spada femminile, assicurandosi almeno il bronzo. La siciliana dei Carabinieri dovrà vedersela con la tedesca Alexandra Ndolo per l'accesso alla finale.

Fiamingo ha vinto il primo assalto 15-6 contro la dominicana Violeta Ramirez Peguero e poi l'ucraina Vlada Kharkova (15-9).

Nei 16 successo alla priorità 15-14 contro la francese Auriane Mallo, mentre la certezza della medaglia è arrivata con la vittoria 15-11 sull'estone Nelli Differt. E' uscita ai quarti Mara Navarria, eliminata nel giorno del suo 37esimo compleanno dalla portacolori di Hong Kong Man Wai Vivian Kong. Stop nei 16 per Federica Isola e nel tabellone dei 32 per Alberta Santuccio.

Nella sciabola maschile i migliori azzurri sono stati Pietro Torre e Luigi Samele, giunti fino ai quarti. (ANSA).