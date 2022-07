Scherma:Mondiali;sciabola donne, qualificate Passaro e Battiston

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Nella terza giornata del Campionato del Mondo Assoluto 2022 al Cairo, l'ultima dedicata alle fasi preliminari, l'Italia completa la missione di qualificare tutti i suoi atleti al tabellone principale. Stamattina, nella sciabola femminile, infatti, Eloisa Passaro e Michela Battiston hanno staccato il pass qualificazione già nella fase a gironi.

Le due azzurre della sciabola femminile del CT Nicola Zanotti raggiungono dunque tra le migliori 64 del Mondiale le compagne Rossella Gregorio e Martina Criscio, già qualificate per ranking.

Oggi iniziava anche la prova di fioretto maschile, ma senza azzurri impegnati perché i quattro convocati dal Responsabile d'arma Stefano Cerioni - Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Alessio Foconi e Giorgio Avola - sono tutti ammessi di diritto alla fase clou della gara che, come per le sciabolatrici, è in programma mercoledì.

Si conclude dunque in questa domenica egiziana il trittico di giornate dei preliminari che hanno visto l'Italia qualificare tutti i sei atleti che non erano tra i top 16 del ranking mondiale (gli sciabolatori Michele Gallo e Pietro Torre, gli spadisti Gabriele Cimini e Davide Di Veroli e appunto Eloisa Passaro e Michela Battiston nella sciabola femminile) ai tabelloni principali. Tutti i 24 azzurri volati al Cairo, dunque, saranno ai nastri partenza delle fasi clou della kermesse iridata.

Da domani si assegneranno le medaglie, cominciando con le prove individuali di spada femminile e sciabola maschile. Per l'Italia delle spadiste, in pedana dalle ore 8.30, il Commissario tecnico Dario Chiadò punterà su Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Federica Isola e Mara Navarria. Nella competizione degli sciabolatori, invece, al via alle ore 10, il CT Nicola Zanotti schiererà Luca Curatoli, Gigi Samele, Michele Gallo e Pietro Torre. (ANSA).