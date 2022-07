Atletica: Mondiali; via coach Usa, è indagato per molestie

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Il coach statunitense Rana Reider, che allena fra gli altri Marvin Bracy e Trayvon Bromell, argento e bronzo nella finale dei 100 metri dei Mondiali di Eugene, è stato allontanato dalla polizia americana poco prima che si svolgesse la gara della finale più veloce, mentre si trovava nella zona della pre-gara. Lo rivela il quotidiano "The Guardian", spiegando che Reider non avrebbe potuto accedere all'area di riscaldamento, perché il suo accredito era stato bloccato in quanto Reider, che nega ogni addebito, risulta indagato in una vicenda di molestie sessuali.

Successivamente 'World Athletics' ha confermato lo svolgimento di questi fatti. Reider, noto ai britannici perché allena anche la loro star Adam Gemini, specialistad ei 200 metri, è riuscito ad accedere all'Hayward Field ma la sua presenza è stata segnalata da diverse persone. osì aluni poliziotti lo hanno invitato ad andarsene, lui si è rifiutato ma poi, quando ha visto che stava diventando concreta l'ipotesi di un suo arresto, si è allontanato, trovando comunque il tempo di ribadire a parole la propria innocenza riguardo a certe accuse. Reider è stato il tecnico anche dell'olandese Dafne Schippers, atleta di punta del team 'arancione'. (ANSA).