Tiro a volo: al Tav Umbriaverde è tempo di 'Green Cup'

(ANSA) - MASSA MARTANA, 16 LUG - Comincia oggi la 12/a edizione della 'Green Cup-Italian Open 2022', appuntamento del calendario internazionale del tiro a volo molto apprezzato dagli specialisti di Trap e Skeet (le due gare che fanno paretd el programma olimpico) di tutto il mondo. Ad organizzare e ospitare l'evento, come di consueto, sarà il Tav Umbriaverde-Todi di Massa Martana, in cui già da giorni tanti tiratori si stanno allenando in vista delle competizioni. In tutto ne sono attesi 400 in rappresentanza di 40 nazioni.

Il primo appuntamento sono le cinque serie di qualificazione e poi, domani, le finali del Trap, mentre lunedì gareggeranno le coppie miste. Per l'Italia ci saranno campioni indiscussi del calibro di Giovanni Pellielo, pluricampione mondiale e quattro volte medagliato olimpico con il bronzo di Sydney 2000 e gli argenti di Atene 2004, Pechino 2008 e Rio de Janeiro 2016, Jessica Rossi , oro olimpico a Londra 2012, e Massimo Fabbrizi, argento nella stessa edizione dei Giochi. Con loro, tra gli altri, anche gli altri azzurri Silvana Stanco, bronzo ai recenti Giochi del Mediterrano di Orano, la poliziotta umbra (è di Foligno) Fiammetta Rossi, Mauro De Filippis, Erminio Frasca, Daniele Resca e Lorenzo Ferrari, questi ultimi due freschi di podio nella prova di Coppa del Mondo a Changwon, in Corea del Sud. Le gare continueranno dal 19 luglio con lo Skeet, le cui finali sono in programma domenica 24 e lunedì 25. (ANSA).