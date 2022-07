The Open, Molinari protagonista nel 'moving day'

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - A St. Andrews, in Scozia, Francesco Molinari torna a fare il Molinari e risale posizioni nel terzo round del The Open. All'Old Course (par 72), il torinese - che ha superato il taglio con l'ultimo punteggio utile - nel "moving day" ha fatto registrare un parziale di 66 (-6) colpi, con sette birdie e un bogey. Primo italiano ad aver conquistato nel 2018 un Major, proprio il The Open, Chicco Molinari è stato tra i migliori di questa mattina sul campo da golf più antico al mondo che per la 30esima volta ospita l'ambito torneo.

E adesso c'è attesa per i big. Da Cameron Smith a Dustin Johnson, da Scottie Scheffler a Rory McIlroy. A St. Andrews la corsa per il titolo è pronta ad entrare nel vivo. (ANSA).