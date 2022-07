Atletica: Mondiali; Vallortigara in finale salto in alto donne

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Elena Vallortigara conquista la finale ai mondiali di atletica leggera di Eugene. Dopo la qualificazione di Gianmarco Tamberi, anche la rappresentate italiana dell'alto femminile stacca il pass per la finale in programma nella notte tra martedì e mercoledì. Nelle qualificazioni l'azzurra passa la prima misura di 1.75 e parte direttamente da 1.81, superato senza difficoltà. Non sbaglia nemmeno una volta neanche a 1.86, 1.90, ed è la prima a superare l'asticella a 1.93 insieme all'ucraina Yaroslava Mahuchik. Zero errori anche per Safina Sadullayeva, Iryna Gerashchenko e Eleanor Patterson. (ANSA).