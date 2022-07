Tennis: Wta Budapest, fuori ai quarti anche Trevisan

(ANSA) - BUDAPEST, 15 LUG - Dopo Elisabetta Cocciaretto, anche Martina Trevisan non ce l'ha fatta a superare i quarti di finale dell' 'Hungarian Grand Prix', torneo Wta 250 con un montepremi di 251.750 dollari sulla terra rossa di Budapest. La 28enne fiorentina ha perso per 6-4 6-1, in un'ora e 43' di gioco, contro l'ungherese Anna Bondar, n.53 del mondo. (ANSA).