Atletica: audit indipendente su Russia dopo i casi di doping

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Il Consiglio mondiale dell'atletica leggera - riunito a Eugene, nell'Oregon (Usa),alla vigilia dei Mondiali - ha deciso che, dalla prossima edizione i campionati mondiali di staffetta in programma per il 2024 varrano come qualificazione alle Olimpiadi di Parigi. L'edizione in questione non ha ancora una sede, e la World Athletics, la federazione mondiale, ha aperto in concomitanza con l'annuncio la finestra per le candidature a ospitare la manifestazione. Quattordici dei 16 posti nelle staffette per i Giochi di Parigi del 2024 saranno definiti dalla manifestazione, con le restanti due squadre da identificare nella lista durante la finestra di qualificazione.

Il Consiglio ha inoltre proposto un'audizione indipendente dei processi e dei progressi della Federazione russa di atletica leggera rispetto al piano di reintegrazione dopo le accuse di manipolazione in tema di doping. La task-force mondiale continuerà a supervisionare e monitorare l'attuazione del piano di reintegrazione da parte della Federazione russa e riferirà sull'esito dell'audizione alla prossima riunione del Consiglio, fissato a novembre. L'ultimatum alla Federazione russa scadrà a dicembre. (ANSA).