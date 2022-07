Estate CSI: Pasquini, "grazie a chi ci ha sostenuto"

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Nella storica sede di Lungotevere Flaminio 55, il CSI Roma ieri ha ringraziato con una serata all'insegna dell'allegria tutti coloro che hanno dato il loro contributo all'organizzazione per lo svolgimento di un anno di sport. "E' la quinta edizione di 'Estate CSI', la serata che chiude l'anno associativo - ha spiegato Daniele Pasquini, presidente del CSI Roma - E' stata l'occasione per esprimere la nostra gratitudine a chi ci ha aiutato nella nostra missione, dagli allenatori ed educatori alle commissioni tecniche, passando per le istituzioni".

L'evento si è articolato in due parti: prima un torneo di padel in cui si sono sfidate, amichevolmente, rappresentative di magistrati, sacerdoti e politici; poi la cena vera e propria, momento di convivialità tra gli amici del CSI. Pasquini ha tracciato un bilancio dell'annata sportiva appena terminata, "che è stata quella della ripartenza post Covid: possiamo dire di avere recuperato quasi totalmente i nostri tesserati, dopo aver avuto un calo del 30 per cento nella stagione 20-21".

Prima della pandemia i tesserati del CSI Roma erano circa 89mila. Nei prossimi anni "proveremo a tornare a quella cifra", ha promesso il presidente, soddisfatto "della tenuta dell'attività sportiva giovanile".

Pasquini è poi tornato sull'importanza avuta dalle istituzioni nel momento più critico dell'ondata Covid: "La Regione Lazio e il ministero della famiglia hanno messo in atto bandi che ci hanno dato ossigeno economico per superare le fasi più complicate. Adesso spero che continuino, visto che il caro vita e le bollette del prossimo autunno riguarderanno anche il mondo dello sport". (ANSA).