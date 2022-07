Tuffi: da venerdì a domenica 'Bolzano Diving Meeting Alto Adige'

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Si è tenuta oggi nella sede di Thun - THUNIVERSUM di Bolzano la presentazione del 'Bolzano Diving Meeting Alto Adige' (15-17 luglio 2022) in cui i migliori tuffatori e tuffatrici al mondo si misureranno dai trampolini e dalla piattaforma del Lido di Bolzano. La prestigiosa manifestazione di livello internazionale coinvolge oltre 100 partecipanti provenienti da 12 nazioni. Sarà anche l'occasione per rivedere in gara anche gli atleti della Nazionale in vista del grande e atteso appuntamento di agosto dei Campionati Europei a Roma. Sarà presente alla manifestazione anche una rappresentanza di atleti ucraini. (ANSA).