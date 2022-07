Pancalli: "Su Centro Paralimpico confermata importanza del tema"

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - "Non posso che esprimere soddisfazione per l'incontro di oggi fra la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, e l'ad di Eur Spa, Angela Cossellu, sul completamento del Centro di preparazione Paralimpica di Roma che giunge a pochi giorni di distanza dal nostro confronto con il sindaco Roberto Gualtieri, con i rappresentanti di Roma Capitale e di Eur Spa. Un incontro che, dunque, conferma l'importanza di questo tema per la città e per il Paese.

L'auspicio, ora, è che tutti i soggetti coinvolti possano finalmente lavorare a una soluzione condivisa e rapida che ponga fine a una vicenda paradossale". Lo dice il presidente del Comitato italiano Paralimpico, Luca Pancalli.

"Questa situazione sta mortificando i sogni di tante ragazze e di tanti ragazzi con disabilità nonché di un intero Paese che potrebbe usufruire di una struttura all'avanguardia a livello internazionale. Purtroppo, il Centro di preparazione Paralimpica resta ancora oggi incompiuto per ostacoli di carattere amministrativo. È arrivato il momento di scrivere una nuova pagina", ha aggiunto Pancalli. (ANSA).