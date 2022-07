Centro paralimpico Tre Fontane, incontro Vezzali-ad Cossellu

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Si è tenuto questa mattina un incontro tra la Sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali e l'Amministratore delegato di EUR S.p.A. Angela Cossellu, per un confronto sul tema del completamento del Centro di preparazione paralimpica delle Tre Fontane, in zona Eur a Roma, con l'obiettivo di trovare una soluzione definitiva. Il Centro Sportivo Paralimpico di Roma, edificato dal Comitato Italiano Paralimpico, è stato costruito su un'area di proprietà "mista", in parte proprietà di Roma Capitale ed in parte proprietà di EUR S.p.A. e ad oggi attende di essere ultimato per raggiungere una piena operatività.

"Questa mattina ho avuto un cordiale e proficuo incontro con l'ing. Angela Cossellu, A.D. di Eur S.p.A, sull'annosa questione che coinvolge il Centro Paralimpico di Roma - le parole della sottosegretaria Vezzali - Spero di incontrare a breve anche i rappresentanti di Roma Capitale per definire una strategia che consenta di trovare una soluzione condivisa e che permetta al Centro Sportivo Paralimpico delle Tre Fontane di essere completato. Mi aspetto che il lavoro di squadra possa aiutarci a risolvere rapidamente le questioni aperte e in modo definitivo per dare dignità non solo al Centro, ma per sottolineare il valore sociale di questo importante impianto polivalente".

"Ringrazio la Sottosegretaria Vezzali per la disponibilità espressa nel dare il suo prezioso contributo per risolvere una tematica aperta da diversi anni - le parole di Angela Cossellu L'incontro di oggi è stato molto positivo. Continueremo a lavorare insieme a Roma Capitale e al Comitato Italiano Paralimpico per trovare una soluzione definitiva che accolga e soddisfi i diversi e reciproci obiettivi nel più breve tempo possibile, permettendo finalmente il pieno funzionamento dell'impianto sportivo". (ANSA).