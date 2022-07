Atletica: Mondiali, Jacobs sarà al via dei 100 metri

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Marcell Jacobs ha sciolto la riserva: il bicampione olimpico di Tokyo sarà al via nei 100 metri del Mondiale di atletica a Eugene (Oregon), nella batteria in programma nella notte tra venerdì e sabato (via alle 3:50 italiane, le 18:50 statunitensi).

La decisione, rende noto la Fidal, è giunta dopo un colloquio tra l'azzurro ed il suo allenatore, Paolo Camossi, triangolato poi con la direzione tecnica della Nazionale, anche alla luce dei segnali confortanti arrivati dal lavoro svolto a Beaverton, non lontano da Portland, dove Jacobs ha completato il periodo di adattamento pre-Mondiale.

Per certi versi, è come se la stagione outdoor di Jacobs cominciasse proprio da Eugene, dopo che quella invernale lo aveva visto trionfare ai Campionati del Mondo in sala di Belgrado: nel marzo scorso, l'azzurro si era imposto nei 60 metri, battendo gli specialisti statunitensi (questa volta guidati da Coleman, al rientro dopo la squalifica) e siglando il record europeo (6"41). Poi le difficoltà della primavera, l'infortunio, gli appuntamenti cancellati, il rientro agli Assoluti di Rieti, e la rincorsa alla forma utile per schierarsi al via della rassegna iridata. (ANSA).