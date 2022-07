Vezzali,tavolo tecnico su eSport, pirateria audiotv e agenti

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Oggi presso la sala Andrea Moneta in Via della Mercede 9, si è tenuta una seduta del Tavolo Tecnico Istituzionale del mondo dello sport convocato dalla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport, Valentina Vezzali. Erano presenti i rappresentati di Mef, Mise, Ministero del Lavoro, Inps, Agenzia delle Dogane e Monopoli e Agenzia delle Entrate.

Sono intervenuti anche i rappresentanti dell'Istituto per il Credito Sportivo, Fapav e della Commissione Coni Agenti Sportivi.

I temi affrontati hanno riguardato gli strumenti specifici per lo sport predisposti dall'Ics, la pirateria audiovisiva e l'inquadramento giuridico e la disciplina fiscale applicabile all'attività dell'agente sportivo. Ma nel corso del dibattito si è anche discusso del mondo degli eSport, realtà non ancora regolamentata, che può rappresentare una nuova opportunità per l'intero settore.

"In questo giro di consultazioni è emerso quanto il lavoro avviato e da me fortemente voluto stia dando i suoi frutti - ha spiegato la sottosegretaria Vezzali al termine della riunione -.

Le proposte emerse dal Tavolo stanno avendo riscontri e possibilità di attuazione concreta. Sono convinta che la strada intrapresa è quella giusta e ampiamente condivisa". (ANSA).