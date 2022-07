Tiro a volo: Cdm in Corea;doppietta Cina,argento e bronzo Italia

(ANSA) - CHANGWON, 12 LUG - Un argento e un bronzo sono il bilancio della nazionale italiana di Trap, specialità olimpica del Tiro a Volo, nella prova di Coppa del Mondo svoltasi sulle pedane dell'International Shooting Range di Changwon, in Corea del Sud. A salire sul podio, nella gara maschile, sono stati Lorenzo Ferrari e Daniele Resca, rispettivamente secondo e terzo e battuti soltanto dal semisconosciuto cinese Ying Qi, per la prima volta alla ribalta a questi livelli e vincitore con il punteggio di 29/34. Al quarto posto un altro azzurro, il viterbese Valerio Grazini.

Nella gara femminile altro successo cinese, con Cuicuiwu che ha vinto con 31/35. dsavnti all'australiana Penny Smith (30/35) e alla britannica Lucy Charlotte Hall (19/25). Migliore delle italiane Giulia Grassia, che ha chiuso al quarto posto.

La gare di Trap, o Fossa Olimpica, a Changwon continueranno con la competizione a squadre e quella del Mixed Team, ma i i tiratori e le tiratrici italiane non parteciperanno per scelta tecnica del ct Albano Pera. (ANSA).