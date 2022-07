Atletica: Semenya iscritta ai 5000 ai mondiali di Eugene

La sudafricana Caster Semenya, assente dai principali eventi di atletica leggera dal 2017, dovrebbe tornare ai Mondiali di Eugene (15-24 luglio) nei 5000 m, secondo l'elenco degli atleti iscritti pubblicato oggi da World Athletics. La due volte campionessa olimpica sugli 800 metri potrebbe così tornare sul palcoscenico internazionale dopo la sua ultima vittoria ai Mondiali nel 2017 ma non negli 800 metri, la sua specialità. Semenya è iscritta per i 5000 metri femminili, specialità in cui può gareggiare in base alle regole della Iaaf che vietano alle donne con condizioni che causano un alto livello di testosterone naturale - come Semenya - di correre distanze comprese tra 400 e i 1500 metri.

Inizialmente non iscritta ai Mondiali, per non aver superato il minimo nei 5000m, Semenya - secondo L'Equipe - ha approfittato delle defezioni di diverse atlete meglio classificate di lei.