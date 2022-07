Woods torna sul green, tra applausi ed errori

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - Una sola magia, tanti errori ma anche molti applausi. Il ritorno sul green di Tiger Woods, in Irlanda e in occasione di un evento benefico, la JP McManus Pro-Am, è stato accolto da un bagno di folla. A Limerick, sul percorso dell'Adare Manor GC, lì dove nel 2027 andrà in scena la 46/a edizione della Ryder Cup, ha chiuso il primo giro al 43/o posto con uno score di 77 (+5) colpi, frutto di un eagle show (alla buca 12, par 5), un birdie, sei bogey e un doppio bogey.

Look quasi total black, con la sola eccezione di una maglietta color verde chiaro, il californiano ha ripreso confidenza in campo, in attesa di fare sul serio al The Open, quarto Major maschile del 2022 in programma dal 14 al 17 luglio in Scozia. In Irlanda, dove sono presenti tanti big del golf e diverse celebrità, a guidare la classifica individuale c'è l'americano Xander Schauffele (medaglia d'oro ai Giochi di Tokyo), in testa con 64 (-8) davanti al connazionale Rickie Fowler, 2/o con 67 (-5). (ANSA).