Rugby: Ceccarelli lascia ritiro azzurro, convocato Alongi

(ANSA) - BATUMI, 04 LUG - Lo staff tecnico della nazionale italiana di rugby, guidato dal ct Kieran Crowley, ha convocato Filippo Alongi per il raduno di preparazione al terzo e ultimo impegno dell'Italrugby nel Tour Estivo 2022 in calendario domenica prossima, 10 luglio, alle 20 locali (18 italiane) all' Adjarabet Arena di Batumi contro i padroni di casa della Georgia.

Il pilone classe 2000 in forza al Benetton - che ha esordito in nazionale maggiore nella partita vinta contro il Galles lo scorso marzo nell'ultima giornata del Sei Nazioni 2022 - dopo aver preso parte al tour sudafricano dell'Italia A oggi ha raggiunto il raduno dell'Italrugby.

Alongi prende il posto di Pietro Ceccarelli, che ha riportato un risentimento muscolare al livello dei flessori della coscia destra. Il pilone azzurro non proseguirà la preparazione per il match contro la Georgia e ora farà rientro al club di appartenenza. (ANSA).