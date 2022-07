Csi: nove scudetti in palio a Cesenatico

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - Sulla riviera romagnola parte la corsa scudetto per le squadre del Centro sportivo italiano (Csi), con oltre 700 tra allievi e juniores pronti a contendersi i nove titoli messi in palio: calcio a 5 e calcio a 7 in entrambe le categorie, calcio a 11 allievi, i due del volley femminile e i due del basket maschile. Sono 54 le squadre pretendenti, rappresentative di 15 regioni, che da domani a Cesenatico (Forlì-Cesena) e nei centri limitrofi hanno in programma decine di incontri che determineranno chi parteciperà alle finali scudetto in programma mercoledì 6 luglio.

"Queste finali rappresentano senza dubbio il momento più significativo di tutta l'attività sportiva del Csi, il compimento di quanto sul territorio italiano promuovono gli oltre cento comitati affiliati, specialmente nelle fasce giovanili - osserva il presidente nazionale Csi, Vittorio Bosio -. Sono contentissimo di tornare ad applaudire questi ragazzi, dopo due anni di grandi sofferenza, di assenza e di distanziamento, nella certezza, che grazie alla qualità di tecnici, arbitri ed operatori delle commissioni tecniche, questi ragazzi potranno vivere un'esperienza di vita indimenticabile".

