Skate: World Street Rome; niente Finals per azzurro Aquila

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Giornata di qualifiche per le finali al World Street Skateboarding Rome 2022 che tra domani e domenica animeranno la prima tappa romana valida per le qualificazioni verso Parigi 2024. Tra le donne, il risultato più evidente nei quarti è che il Giappone batte il Brasile 2-0: il bronzo olimpico di Tokyo Funa Nakayama domina davanti alla zonnazionale, oro a cinque cerchi, Momiji Nishiya. Terza l'olandese Roos Zwetsloot, con la "Fadinha" Rayssa Leal quarta mentre è solo settima l'altra brasiliana già campionessa mondiale Pamela Rosa.

Nella gara maschile tutti gli occhi italiani erano puntati su Agustin Lautaro Aquila, l'unico azzurro ancora in gara, che però non si è qualificato. Inaspettate le prime tre posizioni con il francese Aurelien Giraud che guida la classifica finale davanti al canadese Micky Papa e terzo l'argentino Mauro Iglesias. I migliori, Huston e Horigome in testa, hanno probabilmente preservato i migliori trick per la fase finale. (ANSA).