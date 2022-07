Italian Challenge: Scalise rimonta, Manassero è out

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Gioie e dolori per gli azzurri all'Italian Challenge Open. Al Golf Nazionale di Sutri (Viterbo), dopo il secondo round del quarto torneo dell'Italian Pro Tour 2022 - inserito anche nel calendario del Challenge Tour - Lorenzo Scalise è risalito dalla 29/a alla 7/a posizione. A metà gara il 26enne di Vimercate, protagonista di un parziale di 66 (-5) su un totale di 136 (70 66, -6), è ora distante tre colpi dalla vetta occupata dal tedesco Freddy Schott, rimasto da solo in testa con uno score di 133 (66 67, -9). Otto birdie, un bogey e un doppio bogey per Scalise, tra i migliori del secondo giro.

Prova deludente per Matteo Manassero. Tra i big più attesi della vigilia, il 29enne di Negrar (Verona) è uscito al taglio con uno score di 149 (+7). Classifica corta a Sutri dove in 2/a posizione con 134 (-8) c'è Damien Perrier. Il francese precede lo spagnolo Ivan Cantero Gutierrez, lo svedese Christopher Feldborg Nielsen, il danese Oliver Hundeboll e il norvegese Kristian Krogh Johannessen, tutti 3/i con 135 (-7). E ora il "moving day" prima del gran finale. (ANSA).