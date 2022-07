Ciclismo: Technogym Ride, Maratona Dolomiti in 8 ore a settimana

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - La Maratona delle Dolomiti in 8 ore a settimana: alternando un lungo su strada nel weekend e brevi allenamenti indoor su Technogym Ride durante la settimana anche un amatore può prepararsi bene per una delle gran fondo più emozionanti al mondo. Oltre 30.000 ciclisti si pre-iscrivono ogni anno alla Maratona Dles Dolomites, 8.000 quelli che prenderanno il via nell'edizione 2022: una prova dura con un percorso di 138 km con un dislivello di 4230 metri e prevede la scalata in successione dei passi Campolongo, Pordoi, Sella, Gardena, ancora Campolongo, Giau, Falzarego, Valparola. Per chi non si allena da professionista Technogym offre comunque la possibilità di preparare una gran fondo così già con otto ore a settimana con un allenamento indoor. È il concetto del precision training attorno al quale sono stati sviluppati i programmi di Technogym Ride. A seconda di quello scelto dopo un test specifico la singola sessione ha uno o più obiettivi specifici.

Tra i vari programmi c'è anche quello per la preparazione indoor alla Maratona Dles Dolomites. Technogym Ride offre anche una una piattaforma per l'allenamento del ciclista con classi on demand condotte da preparatori professionisti, i percorsi outdoor, la possibilità di collegarsi a piattaforme online quali Zwift e Rouvy. (ANSA).