Vela: nel Mondiale Orc vincono Beau Geste, Essentia 44 e Sugar 3

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Beau Geste, Essentia 44 e Sugar 3 si sono imposti nelle rispettive Classi al Campionato mondiale Orc di vela d'altura che si è concluso oggi con due regate a 'bastone', per un totale di sette prove complessive. La competizione è stata organizzata dallo Yacht club Costa Smeralda, in collaborazione con l'Offshore Racing Congress. Un vento leggero da est, che dai 6 nodi iniziali è salito fino a 10, ha permesso ai Comitati di regata su entrambi i campi di portare a termine nel migliore dei modi l'evento. Con un primo e un secondo posto di giornata, il Tp52 Beau Geste di Hong Kong, armato da Karl Kwok, si è laureato campione iridato nella Classe A, bissando il successo del 2018. Vicecampione mondiale è From Now On, Swan 45 dell'argentino Fernando Chain che, dopo avere vinto la regata offshore all'esordio, si è ben difeso dalla rimonta di Beau Geste, regatando nei bastoni con risultati consistenti. Nella Classe B si riconferma campione del mondo il Grand Soleil 44 Essentia del romeno Catalin Trandafir con 3 punti di vantaggio sul ClubSwan 42 Mela di Andrea Rossi che relega al terzo posto un altro CS42, l'estone Katariina II. La vittoria tra i Corinthian (i non professionisti) è andata a Sideracordis, del presidente della Compagnia della vela di Venezia, Pier Vettor Grimani, che ha circumnavigato l'Italia per partecipare al Mondiale con un equipaggio amatoriale di amici e soci. Sugar 3, barca estone di Ott Kikkas, ha vinto la Classe C con una prova d'anticipo e una serie di 5 primi posti ad esclusione del secondo nella regata lunga offshore. Sugar 3 non ha preso parte all'ultima regata, scartando quel punteggio perché ormai matematicamente campione mondiale. (ANSA).