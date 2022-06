Mondiali pallanuoto: azzurre battute 14-6, Usa in finale

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - L'Italia è stata battuta 14-6 dagli Stati Uniti nella semifinale del pallanuoto femminile nei Mondiali in corso a Budapest. Dall'altra semifinale, tra Ungheria e Olanda in programma alle 21, usciranno la seconda finalista e l'avversaria del Setterosa nella finalina per la medaglia di bronzo. (ANSA).