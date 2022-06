Atletica: Jacobs salta il meeting di Stoccolma

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Forfait di Marcell Jacobs al meeting di Stoccolma. Il campione olimpico avrebbe dovuto correre i 100 metri ma ha deciso di non gareggiare "in via precauzionale" a causa del fastidio al gluteo che si è ripresentato durante gli allenamenti. Lo riferiscono all'ANSA fonti vicine al campione olimpico. Una decisione "per non compromettere la partecipazione ai prossimi mondiali di Eugene".

Jacobs era atteso nei 100 metri per l'ultimo impegno agonistico prima della partenza per i Mondiali di Eugene. La scelta dello sprinter azzurro delle Fiamme Oro è motivata da ragioni di cautela dopo un consulto con il proprio staff. "Da ieri, dopo l'allenamento, Marcell avverte un fastidio al gluteo - le parole del tecnico del campione olimpico, Paolo Camossi - Anche stamattina abbiamo valutato la situazione ma il suo corpo dà segnali di fastidio. A quindici giorni dai Mondiali non possiamo prenderci il rischio di correre stasera". (ANSA).