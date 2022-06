Arrampicata: cdm; in Svizzera la seconda tappa

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Fino a sabato 2 luglio Villars (Svizzera) ospita la Coppa del Mondo di arrampicata sportiva, con la seconda tappa stagionale Lead, oltre alla quarta tappa della Speed World Cup Series 2022, dopo le tre prove in maggio disputate a Seul ed a Salt Lake City. Sulle pareti elvetiche si affrontano ben 324 climbers - 150 donne e 174 uomini - in rappresentanza di 35 Paesi.

I primi a misurarsi nelle run veloci saranno da domattina gli sprinter della Speed. Sono sette i convocati azzurri dal dt, Vincenzo De Luca (Fossali, Zodda, Boulos, Cingari, Zurloni, i cinque in gara sulle vie maschili, insieme a Colli e Randi nelle vie femminili), i quali affronteranno i migliori specialisti.

Dopo il battesimo stagionale lo scorso fine settimana, domani prime qualifiche anche nella seconda prova Lead. Laura Rogora proverà a salire sul podio, sfuggitole sette giorni fa in Tirolo per soli tre secondi, a parità di prese raggiunte. Con l'arrampicatrice romana saranno a caccia dei top nella Lead anche Maria Ilari Scolaris, l'altoatesino Filip Schenk, e il romagnolo Giovanni Placci. (ANSA).