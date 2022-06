Tuffi:Mondiali,Pellacani-Santoro argento nel sincro misto

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Chiara Pellacani e Matteo Santoro sono medaglia d'argento nel sincro 3 metri di tuffi, ai Mondiali in corso a Budapest. La coppia italiana ha chiuso la finale col punteggio di 293.55, inferiore solo al 324.15 della coppia cinese, composta da Shan Lin e Zifeng Zhu, che ha vinto l'oro.

Santoro e Pellacani, 35 anni in due, continuano quindi a scrivere altre pagine di storia per l'Italtuffi e, dopo il titolo europeo del 2021, si prendono sempre alla Duna Area uno strepitoso argento mondiale dai 3 metri sincro. Una gara straordinaria quella dei due azzurri, per lucidità e solidità, che chiudono con il punteggio di 293.55. L'oro va ai cinesi Zifeng Zhu e Shan Lin con 324.15.

Santoro, 15 anni e 263 giorni (compirà 16 anni a ottobre), diventa il più giovane italiano medagliato della storia dei tuffi italiana; per Pellacani, anche lei al debutto su un podio mondiale, si tratta di una conferma a livelli d'eccellenza dopo il quarto posto dal metro qualche ora prima e le cinque medaglie europee a Budapest 2021. (ANSA).